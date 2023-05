Bad Wörishofen (ots) -Lutz Goebel, Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrates (NKR), fordert eine Trendumkehr beim Bürokratieabbau. Bürger, Unternehmen und Verwaltung müssten endlich spürbar von unnötiger Bürokratie entlastet werden. "So können wir nicht weiterarbeiten", sagte er der 'Deutschen Handwerks Zeitung' (DHZ).Trotz aller Anstrengungen spürten gerade Unternehmen in Deutschland keine Erleichterung. Nach Ansicht Goebels werden immer mehr Gesetze in kürzester Zeit ausgearbeitet und verabschiedet. "Es bleibt kaum noch Raum für eine Überprüfung auf Praxistauglichkeit", sagte er im 'DHZ'-Interview. Daher werde auch wertvolles Praxiswissen nicht ausreichend einbezogen. Vielmehr "kommt der ganze Reparaturbetrieb hinterher in der Umsetzung".Politiker müssten klarer zwischen kleinen und mittleren Unternehmen sowie größeren Unternehmen unterscheiden. Hier müsse sich etwas tun, so der Vorsitzende des NKR. Denn kleinere Unternehmen "werden von Bürokratie schlichtweg erschlagen".Das Interview im Wortlaut unter https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/nkrPressekontakt:Redaktion 'Deutsche Handwerks Zeitung'Daniela LorenzTelefon +49 8247 354-250daniela.lorenz@holzmann-medien.deOriginal-Content von: Holzmann Medien GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell