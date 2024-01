NKK Switches-Anleger wird’s freuen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Nkk Switches über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung verändert sich kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Nkk Switches in Bezug auf das Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nkk Switches zeigt eine Ausprägung von 8,7, was eine Bewertung als "Gut" zur Folge hat. Auch der RSI25 beläuft sich auf 27,08, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25-Tage führt. Insgesamt erhält Nkk Switches also ein "Gut"-Rating auf Basis des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Nkk Switches eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 6080 JPY deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weist eine Abweichung von +13,73 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Nkk Switches also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.