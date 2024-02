NKK Switches Aktie: Einfach unglaublich

Nkk Switches Aktie: Anleger-Stimmung und technische Analyse

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Nkk Switches von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Nkk Switches als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 90,91, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert für 25 Tage liegt bei 53,13, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Nkk Switches die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Nkk Switches-Aktie aktuell bei 5367,8 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5900 JPY deutlich darüber liegt (+9,91 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5840,2 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+1,02 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. In Summe wird Nkk Switches auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.