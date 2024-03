NI Holdings Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Mit einem KGV von 69,24 liegt das KGV von Ni über dem Durchschnitt seiner Branche "Versicherung" von 38. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als relativ teuer angesehen werden kann, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ni aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -4,4 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der Ni liegt bei 13,31 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 16,14 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +21,26 Prozent über dem Trendsignal, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 13,58 USD zeigt eine Abweichung von +18,85 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ein neutrales Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen. Dadurch wird die Aktie von Ni in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Ni. Während die fundamentale und die Dividendenbewertung negativ ausfallen, zeigt die technische Analyse eine positive Einschätzung. Das langfristige Stimmungsbild ist neutral, was auf eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Aktie hinweist.