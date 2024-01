NI Holdings Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie Ni liegt bei 4,76, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Ni eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,85 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,85 % ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ni bei 13,19 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,99 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,52 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,8 USD, was einer neutralen Bewertung mit einem Abstand von +1,48 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ni wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält Ni somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.