NI Holdings Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der wichtige Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass die Ni-Aktie mit einem Wert von 69,24 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie überbewertet ist, da das Branchen-KGV bei 39,79 liegt, was einem Abstand von 74 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung stufen wir die Aktie als "Schlecht" ein.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt ebenfalls eine negative Bewertung. Der RSI der Ni liegt bei 71,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,71 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Ni-Aktie derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 3,87%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Versicherungsbranche -3 beträgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung der Ni-Aktie aufgrund der fundamentalen Analyse, des Relative Strength-Index, der Dividendenrendite und des Sentiments in den sozialen Medien. Daher ist die Empfehlung für diese Aktie "Schlecht".