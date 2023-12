NI Holdings Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse der Ni-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,19 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,96 USD nur um 1,74 Prozent darunter liegt. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 12,77 USD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Ni-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ni bei 69 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39,81 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ni-Aktie liegt bei 80,49, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,31 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv eingestellt waren und sich die Diskussionen vor allem um positive Themen drehten. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Analyse erhält die Ni-Aktie eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Ni-Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik, einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Ebene und einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung bewertet.