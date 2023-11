NI Holdings Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Ni war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, vor allem in den sozialen Medien. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Ni angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anlegerstimmung als "Gut" einstufen.

Aus charttechnischer Sicht weist der aktuelle Kurs von Ni von 13,18 USD eine Entfernung von -0,53 Prozent vom GD200 (13,25 USD) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 12,67 USD. Dies führt zu einem Abstand von +4,03 Prozent und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich daher bei Betrachtung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Versicherung) erscheint Ni fundamental betrachtet überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 69,24 weist die Aktie einen Abstand von 96 Prozent zum Branchen-KGV von 35,29 auf, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt sich, dass Ni mit einer Rendite von -5 Prozent mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,47 Prozent, während Ni lediglich 28,47 Prozent erreichte. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.