NI Holdings Aktie: Am Scheideweg

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ni beträgt derzeit 69,24, was 81 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 38 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überbewertet ist. Daher wurde Ni auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Ni eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,37 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Unsere Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation nur geringfügige Veränderungen im Sentiment gegenüber Ni gegeben hat. Daher wurde die Aktie als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Ni auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien ergab, dass Ni in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Ni.