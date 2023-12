CVR Partners LP Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aktie von Cvr basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Cvr diskutiert. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Cvr insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erfahren hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Cvr-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cvr beläuft sich auf 37,62, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 64,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cvr bei 82,97 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 69 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -16,84 Prozent entspricht, erhält die Aktie eine Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 74,98 USD und einer Differenz von -7,98 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtbefund von "Schlecht" für die Cvr-Aktie.