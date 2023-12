NIPPON SANSO HOLDINGS Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Nippon Sanso-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 3769 JPY liegt 18,73 Prozent über dem GD200, was ein "Gut"-Signal ist. Allerdings ist der GD50 bei 3825,24 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nippon Sanso-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (53,63 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,7) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine klaren positiven oder negativen Ausschläge. Weder wurden besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also bei der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung der Nippon Sanso-Aktie.