NIPPON SANSO HOLDINGS Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Nippon Sanso-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3490,65 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 4156 JPY weicht somit um +19,06 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 3850,12 JPY über dem letzten Schlusskurs (+7,94 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nippon Sanso-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nippon Sanso liegt bei 40,08 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 40,41, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Nippon Sanso in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der letzten beiden Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein eindeutiges Bild, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nippon Sanso-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Nippon Sanso-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung ein überwiegend neutrales bis positives Rating aufweist.