NIPPON SANSO HOLDINGS Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nippon Sanso-Aktie zeigt derzeit einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Tage, der einen Wert von 56,21 aufweist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nippon Sanso.

Aus technischer Sicht wird der Durchschnitt von 3187,88 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage errechnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3756 JPY, was einem Unterschied von +17,82 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3838,76 JPY, was zu einem letzten Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,16 Prozent) führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Nippon Sanso daher für die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutral eingestellte Marktteilnahme in den letzten Tagen. Daher erhält Nippon Sanso eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nippon Sanso festgestellt werden. Daher wird auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden. Zusammengefasst erhält Nippon Sanso daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.