NIO weiterhin fest im Griff der roten Zahlen

NIOs finanzielle Durststrecke hält an: Auch das Jahresschlussquartal schließt mit roten Zahlen ab.

Trotz eines starken Wachstums im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 konnte der Elektroautobauer NIO die ersehnte Wende nicht erzielen. Erneut schrieb das Unternehmen rote Zahlen und verfehlte dabei die Erwartungen der Analysten. Pro Aktie verlor NIO im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 3,18 CNY, nach einem Minus von 3,55 CNY. Selbst auf den Umsatz bezogen, konnte das Unternehmen nicht überzeugen. Trotz einer Verbesserung von 16,06 Milliarden CNY auf 17,103 Milliarden CNY blieb NIO unter den Erwartungen von Analysten, die auf 18,16 Milliarden CNY geschätzt hatten.

Auch auf das gesamte Geschäftsjahr betrachtet, musste NIO einen Verlust hinnehmen. Mit 12,44 CNY pro Aktie war dieser sogar höher als im Vorjahr (8,89 CNY). Dies stellte eine Enttäuschung für Experten dar, die einen Verlust von 10,568 CNY pro Aktie erwartet hatten. Der Umsatz des Unternehmens konnte sich hingegen auf 55,61 Milliarden CNY erhöhen, gegenüber 49,27 Milliarden CNY im Vorjahr. Damit lag er jedoch unter den prognostizierten 56,66 Milliarden CNY.

Als Reaktion auf diese Zahlen fiel die NIO-Aktie an der New York Stock Exchange zunächst deutlich. Im weiteren Verlauf konnte sie sich jedoch erholen und stieg letztendlich um 2,63 Prozent auf 5,47 US-Dollar.

Die anhaltenden Verluste des Unternehmens stellen eine Herausforderung für NIO dar, insbesondere gegenüber dem Konkurrenten Tesla. Dennoch gibt es auch positive Entwicklungen zu verzeichnen, wie die gestiegene Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, die es NIO ermöglichte, den Umsatz zu steigern.

Analysten sind sich uneinig, ob NIO in der Lage sein wird, die Verluste zu reduzieren und in die Gewinnzone zu kommen. Es bleibt daher abzuwarten, wie das Unternehmen in Zukunft auf die Herausforderungen des Markts reagieren wird und welche Strategien es entwickeln wird, um seine Geschäftslage zu verbessern.

