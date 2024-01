NIO-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Nio ist derzeit insgesamt negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen ergab, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer neutralen Einschätzung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nio-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 62, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66,11 stabil und ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Nio-Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Nio-Aktie um 32,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 58,69 HKD um 22,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Nio derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,02 Prozent deutlich niedriger ist. Daher erhält die Nio-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Stimmung unter den Anlegern, während die technische Analyse und die Dividendenrendite ebenfalls negative Bewertungen für die Nio-Aktie ergeben.

