NIO-Aktie setzt Abwärtstrend fort und bricht Haltelinie

Die NIO-Aktie setzt den Abwärtstrend fort und ist in dieser Woche unter die 8,00-Dollar-Marke gefallen. Die Aktie hat auch eine weitere Haltelinie bei 7,90 Dollar gerissen. Seit Jahresbeginn beträgt das Kursdefizit knapp 23 Prozent.

Der gesamte EV-Sektor bekommt derzeit viel Gegenwind zu spüren, wie die Zahlen des Marktführers und E-Auto-Pioniers Tesla gezeigt haben. Tesla gewährt Kunden seit Jahresbeginn hohe Rabatte, um die zuletzt gesunkene Nachfrage anzukurbeln. Dabei nimmt man sogar sinkende Gewinnmargen in Kauf. Einer der Gründe ist, dass in China Subventionen beim Kauf von E-Autos ausgelaufen sind, was sich negativ auf die Nachfrage ausgewirkt hat.

Die Preisnachlässe bei Tesla zwingen auch kleinere Startup-Unternehmen wie NIO dazu, die Preise zu reduzieren. Hierdurch könnte es noch länger dauern, bis dem Autobauer der...