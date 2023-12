NIO Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv für das Unternehmen Nio. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Nio. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Nio liegt bei 40,48, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 45,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Nio wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb die Redaktion diese als "Gut" bewertet. Zudem gibt es eine positive Veränderung in der Stimmungsrate, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Nio bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,97 Prozent in der Automobilbranche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

