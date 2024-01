NIO Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Nio-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 81 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 45,42, was bedeutet, dass die Nio-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen bei Nio gezeigt. Dies wird aufgrund von negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien mit einer "Schlecht"-Bewertung berücksichtigt. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. In Summe ergibt sich daher für Nio in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Nio beträgt derzeit 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Automobile") von 4,88% als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Nio-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 61,25 HKD lag, was einen Unterschied von -10,96% zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (68,79 HKD) darstellt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Nio-Aktie gemäß der RSI-Bewertung, dem Sentiment und Buzz, der Dividende und der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Sollten NIO Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich NIO jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen NIO-Analyse.

NIO: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...