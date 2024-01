NIO Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Nio Aktie hat in den letzten Tagen eine neutrale kurzfristige Einschätzung erhalten, da sie sich mit einem Kurs von 58,5 HKD um -3,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt hat. Für die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -14,79 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nio aktuell 0, was einer negativen Differenz von -4,86 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Automobilbranche entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Nio als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nio konzentriert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Nio in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Nio führt.

