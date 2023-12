NIO Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Nio-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Automobile"-Branche.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nio-Aktie bei 68,9 HKD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 63,15 HKD gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -8,35 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 58,99 HKD, was einer Differenz von +7,05 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten Tagen auch vermehrt positive Kommentare. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über die Nio-Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass sie derzeit durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Nio-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Sentiments eine "Schlecht"-Bewertung.

