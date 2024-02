NIO Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von Nio weist in Bezug auf die Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität auf, was auf eine positive Stimmungsänderung hindeutet. Dies führt zu einer insgesamt guten Einschätzung für diesen Faktor. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nio jedoch 5,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was das Investment im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche unrentabel macht. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Nio sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Abschnitt führt. Zudem liegt der aktuelle Kurs von 43,8 HKD 23,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung führt. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen zeigt sich ein negativer Trend, da die Distanz zum GD200 bei -34,93 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als schlecht eingestuft.