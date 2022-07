NIO-Aktie: Was für ein irres Tempo!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die neue Börsenwoche begann für die Aktie von NIO alles andere als erfolgreich: In den ersten Handelsstunden in Frankfurt fiel der Kurs der Papiere des aufstrebenden, chinesischen Elektroauto-Herstellers um mehr als sechs Prozent auf 21,10 Euro. Die kurzfristige Rallye der Vorwoche, als die NIO-Aktie von 19,60 Euro am Mittwoch zeitweilig bis auf 22,62 Euro gestiegen war, ist offenbar wieder vorbei.… Hier weiterlesen