NIO Aktie: Was für Nachrichten!

Nio ist das Gesprächsthema, nachdem bekannt wurde, dass der Elektroautohersteller in die Kernenergie investiert. In einer aktuellen Mitteilung hat Nio offen gelegt, dass es in Neo Fusion investiert hat. Laut dieser Mitteilung hat Nio “995 Millionen Yuan für einen 19,9%igen Anteil” an Neo Fusion investiert. Das ist aber nicht die einzige erwähnenswerte Investition, die Nio getätigt hat. Nio Capital, eine von Nio CEO William Li gegründete Investmentgesellschaft, hat ebenfalls 505 Millionen Yuan in Neo Fusion investiert und erwarb damit einen Anteil von 10,1%.

Neo Fusion ist ein Unternehmen, das sich aktuell der Entwicklung von Technologien für die Kernfusion verschrieben hat. Berichten zufolge plant das Unternehmen, kontrollierte Fusion in den nächsten 20 Jahren auf den Verbrauchermarkt zu bringen.