NIO Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Nio lassen sich durch eine genaue und frühzeitige Analyse der Internet-Kommunikation erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Nio jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Nio insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ für Nio. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nio-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 67,84 HKD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 45,75 HKD eine Abweichung von -32,56 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 58,69 HKD um -22,05 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nio-Aktie beträgt aktuell 62, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (66,11) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Nio damit ein "Neutral"-Rating.