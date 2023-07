NIO-Aktie: Überraschende Kursziele erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

NIOs Aktienkurs ist momentan auf einer Erfolgswelle. Am Freitag endete der Handel in New York bei einem Preis von 10,57 US-Dollar pro Aktie. Zu Wochenbeginn schossen die Anleger den Kurs des chinesischen Elektroautoherstellers jedoch auf beachtliche 12,05 Dollar hoch – ein eindrucksvoller Tagesgewinn von 14 Prozent. Nach etwas Ruhe am Dienstag kletterte der Wert erneut und erreichte bis zu 13,38 Dollar am Mittwoch. Ein politischer Faktor scheint den Kaufrausch anzufeuern.

Peking fördert Verkehrssektor und saubere Energie

Nach verschiedenen Medienberichten profitierte NIO hauptsächlich von einer Ankündigung der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC). Laut dem Anlegermagazin “Der Aktionär” ist diese Behörde für Chinas wirtschaftliches Wachstum verantwortlich. Sie hat...