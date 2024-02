NIO Aktie: So nicht zu erwarten!

Die technische Analyse der Nio-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 67,62 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 46,9 HKD liegt und damit einen Abstand von -30,64 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 58,18 HKD liegt, was einer Differenz von -19,39 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung bei Nio ist insgesamt negativ, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Nio-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (RSI: 56) als auch in den letzten 25 Handelstagen (RSI: 64,94). Somit erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt gemischte Ergebnisse: Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.