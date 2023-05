NIO Aktie: Neuigkeiten im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Elektrofahrzeugproduzent Nio steht derzeit im Fokus, da er in Kernenergie investiert hat. Laut einer aktuellen Meldung hat das Unternehmen 995 Millionen Yuan für einen Anteil von 19,9% an Neo Fusion ausgegeben. Aber das ist noch nicht alles: Nio Capital, eine Investmentgesellschaft unter der Leitung von CEO William Li, beteiligte sich ebenfalls mit einem Betrag von 505 Millionen Yuan und erwarb damit 10,1% Anteile an Neo Fusion. Die Investitionen verdeutlichen den Wunsch von Nio, sein Portfolio zu diversifizieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

– Elektroautohersteller Nio investiert in Kernenergie

– Beteiligung am Unternehmen Neo Fusion zur Entwicklung von Technologien für die Kernfusion

Neo Fusion ist ein innovatives Unternehmen, welches sich aktuell auf die Entwicklung bahnbrechender Technologien im...