NIO-Aktie: Neue Höhen erreicht – Was kommt als Nächstes?

am ersten August-Handelstag musste die NIO-Aktie, nach einem bemerkenswerten Anstieg Ende Juli, einen signifikanten Rückschlag hinnehmen. Die Papiere des aufstrebenden chinesischen Elektroautoherstellers verloren am Handelsplatz New York über vier Prozent und schlossen bei 14,55 US-Dollar. Überraschenderweise ergab sich dieser Kursrückgang trotz zweier positiver Nachrichten für das Unternehmen.

NIOs beeindruckende Absatzzahlen im Juli

NIO gab bekannt, dass der Autohersteller im Juli den höchsten Auslieferungsstand in seiner Unternehmensgeschichte erreicht hat. So wurden insgesamt 20.462 Fahrzeuge verkauft – ein Rekordwert und gleichzeitig eine Steigerung von beachtlichen 103,6 Prozent gegenüber dem Vormonat sowie eine Zunahme von 91,1 Prozent gegenüber Juni.

Die Verkaufszahlen des...