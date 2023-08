NIO-Aktie: Neue Höchstwerte in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der August präsentiert sich bisher als eher enttäuschender Monat für die Aktie des aufstrebenden chinesischen Elektroautobauers NIO. Trotz eines beeindruckend starken Endspurts im Juli, bei dem der Aktienwert am letzten Handelstag bis auf 15,31 US-Dollar kletterte, haben die Papiere von NIO in Anbetracht der herausfordernden Wirtschaftssituation in China erheblich nachgelassen. Die NIO-Aktie notiert aktuell bei 10,65 Dollar; innerhalb von weniger als vier Wochen wurde somit ein Wertverlust von rund 30 Prozent verzeichnet. Dennoch meldete das Unternehmen zu Beginn des Monats einen neuen Auslieferungsrekord und es besteht die Chance auf weitere.

Deutliche Steigerung der Produktionskapazität durch NIO

Im Juli konnte NIO weltweit so viele E-Autos ausliefern wie noch nie zuvor in einem einzelnen Monat – insgesamt wurden 20.462...