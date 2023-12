NIO Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien, insbesondere in den sozialen Medien. Bei Nio wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nio-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 68,97 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 61,95 HKD liegt, was einer negativen charttechnischen Bewertung entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ebenfalls eine negative Einschätzung, da die Dividendenrendite von Nio aktuell bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,97 Prozent liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Nio eine positive Gesamteinschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

