NIO Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Nio diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Nio-Aktie, so beträgt der Wert derzeit 24. Demnach ist das Wertpapier überverkauft, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Nio hier weder überkauft noch überverkauft. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie von Nio hat dabei nur eine geringe Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht" für Nio.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Nio im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobilbranche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,08 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert von 5,08 % ist. Der niedrigere Ertrag führt somit zur Einstufung als "Schlecht".

