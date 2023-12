NIO Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Nio-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 69,15 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 59,7 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -13,67 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 59,82 HKD, was nur einer Differenz von -0,2 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Dividendenrendite der Nio-Aktie beträgt 0 Prozent, was 4,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nio-Aktie liegt aktuell bei 34 für die letzten 7 Tage und bei 54,08 für die letzten 25 Handelstage. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Nio festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

