NIO Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Beurteilung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen für Nio betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Nio diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 5,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Nio eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes abzeichnet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt hat. Aufgrund dieser Entwicklung wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Nio daher für diesen Bereich ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Nio derzeit um -21,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei -33,48 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für beide Zeiträume führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.