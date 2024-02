NIO Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Relative Strength Index (RSI) dient als Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zur Zeit gesetzt. Für die Nio-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 38, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Nio-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Nio-Aktie ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Nio-Aktie liegt bei 67,15 HKD, während der aktuelle Kurs bei 45,05 HKD liegt, was zu einer Distanz von -32,91 Prozent führt und somit zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 55,91 HKD, was zu einem Abstand von -19,42 Prozent führt und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bezüglich der Nio-Aktie. Die Diskussionsintensität hat stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.