NIO-Aktie: Erfrischender Geldsegen für die kommenden Tage!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Liebe Leserin, lieber Leser,

am Mittwoch schien die Aktie von NIO kurzzeitig dazu bereit zu sein, die 10-US-Dollar-Marke erneut zu überspringen. In der vergangenen Woche war dies dem chinesischen Elektroautohersteller bereits einmal gelungen. Nach einem Schlusskurs von 9,36 Dollar am Dienstag stieg die NIO-Aktie schnell auf 9,84 Dollar an und fiel dann wieder zurück. Anleger sind sich offenbar unsicher über einen neuen Großinvestor für das Unternehmen.

Neuer Investor beteiligt sich mit 738,5 Millionen US-Dollar an NIO

Das chinesische Start-up teilte am Dienstag nach Börsenschluss mit, dass ein Fonds im Mehrheitsbesitz der Regierung Abu Dhabis neue Aktien des Unternehmens im Wert von insgesamt etwa 738 Millionen US-Dollar erworben hat. Der Fonds CYVN Holdings L.L.C konzentriert sich “strategisch auf fortschrittliche und...