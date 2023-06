NIO-Aktie: Erfolgreicher Anstieg unaufhaltsam!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Liebe Leserinnen und Leser,

der Börsenmonat Mai endete für die NIO-Aktie enttäuschend. Trotz eines Starts in New York mit einem Kurs von 7,86 US-Dollar, schloss die Aktie des chinesischen Elektroautoherstellers bei 7,49 Dollar. Zwischenzeitlich erreichte sie am 23. Mai kurzzeitig einen Wert von 8,85 Dollar, bevor sich die Stimmung wieder negativ entwickelte.

NIO treibt den Ausbau der Wechselstationen voran

Nachdem im April nur 6.658 Fahrzeuge ausgeliefert wurden – ein Rückgang von 35% gegenüber dem Vormonat – konnte NIO Mitte Mai positive Nachrichten verkünden: Die ersten Auslieferungen des ET5 in Deutschland begannen am 27. April und weitere Batteriewechselstationen sollen folgen. Das Unternehmen berichtete außerdem über den Bau zweier weiterer Power Swap Stations (PSS) in Dorsten (Nordrhein-Westfalen) und Emsbüren...