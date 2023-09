NIO-Aktie: Erfahren Sie, warum 98% eine bedeutende Zahl ist!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie des chinesischen Automobilherstellers NIO hat am Ende der Handelswoche in den USA eine erhebliche positive Kursreaktion erfahren, mit einem Zuwachs von 7,11 Prozent im Freitagshandel trotz Schließung der amerikanischen Börsen an diesem Tag aufgrund eines Feiertages. Im Vorfeld der IAA in München veröffentlichte das Unternehmen weitere gute Nachrichten und zog damit die Aufmerksamkeit auf sich durch ein einzigartiges Batteriewechsel-Modell, das großes Interesse in Deutschland weckte.

Ein Blick hinter die Kulissen!

NIO-Fahrer haben die Möglichkeit ihre Batterien an speziellen Austauschstationen innerhalb weniger Minuten automatisiert auszutauschen statt sie selbst zu laden, wie Finanzen.net erwähnt. Dieses Angebot wird laut Hui Zhang, dem europäischen Chef von NIO, von beachtlichen 98 Prozent der deutschen NIO-Käufer...