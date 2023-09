NIO-Aktie: Eine Welt voller Überraschungen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Liebe Finanzgemeinde,

Der Aktienmarkt kann manchmal ein merkwürdiger Ort sein. Am Anfang des Monats August verzeichnete der chinesische Elektroauto-Produzent NIO einen neuen Auslieferungsrekord, was paradoxerweise den Beginn eines Aktienabstiegs markierte. Von 15,30 US-Dollar pro Papier am letzten Handelstag im Juli sank der Wert auf lediglich 10,27 Dollar Ende August. Der September startete jedoch mit einem robusten Sprung von sieben Prozent für die NIO-Aktie auf 11 Dollar – trotz Rückgangs in den Absatzzahlen und schwachen Quartalszahlen.

August: weniger Auslieferungen bei NIO

NIO teilte vor dem Wochenende mit, dass im August weltweit insgesamt 19.329 Fahrzeuge ausgeliefert wurden – eine Steigerung um beeindruckende 81 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat Juli allerdings ging die Zahl zurück: Von...