NIO Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI von Nio liegt bei 40,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 45,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt resultiert daraus ein Rating von "Neutral".

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder umdrehen, was auch für Aktien gilt. Bei Nio wurde eine starke Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In den vergangenen Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, an zwei Tagen negative Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion weder positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Die Dividendenrendite von Nio liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,97 Prozent in der Automobilbranche liegt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

