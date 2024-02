NIO Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Nio-Aktie bei 18,55, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage erweitert wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Nio-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf der Basis des RSI.

Die charttechnische Entwicklung der Nio-Aktie wird mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 67,02 HKD, was einen deutlichen Unterschied von -28,83 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 47,7 HKD bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (55,53 HKD) liegt mit einem Unterschied von -14,1 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe wird die Nio-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nio beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,13 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Nio von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung "Gut" ist. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.