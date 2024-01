NIO Aktie: Bloß aufpassen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Nio diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings war das Interesse am Thema Nio in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Nio wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Nio im Vergleich zur Branchendurchschnitt der Automobilbranche eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 4,94 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und die Aktie erhält ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Nio derzeit bei 68,56 HKD verzeichnet, während der Aktienkurs selbst bei 54,25 HKD liegt, was einen Abstand von -20,87 Prozent bedeutet, was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ein Niveau von 60,75 HKD festgestellt, was einer aktuellen Differenz von -10,7 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.