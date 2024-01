NIO Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und gibt an, inwieweit die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen stehen. Der RSI der Nio liegt bei 62,21, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Nio festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen leicht abgenommen. Insgesamt erhält Nio in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nio besonders negativ diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nio-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 67,84 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 45,75 HKD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (58,69 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Nio-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.