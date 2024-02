NIO Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Nio in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, was dazu führte, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhielt. Die Intensität der Diskussionen über einen Wert liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nio wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Mit einem RSI von 80,79 wird die Nio derzeit als "überkauft" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 79,3 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI fällt daher ebenfalls "Schlecht" aus.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Nio derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200, also der gleitende Durchschnittskurs über 200 Tage, liegt bei 67,31 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 43,8 HKD liegt, was einer Abweichung von -34,93 Prozent entspricht. Auch der GD50, der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage, liegt mit 57,27 HKD um -23,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 5,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Nio-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs, wobei die Nio-Aktie in diesem Bereich schlechter abschneidet.