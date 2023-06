NIO-Aktie im Aufschwung: Chance für Investoren?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die NIO-Aktie startete die neue Börsenwoche mit einem beachtlichen Kursanstieg. In New York stiegen die Papiere um fast neun Prozent auf 8,40 US-Dollar. Trotz schlechter Quartalszahlen des chinesischen Elektroautoherstellers am Freitagabend konnte die Aktie Boden gutmachen – möglicherweise aufgrund eines Strategiewechsels im Unternehmen.

NIO senkt Preise für Elektroautos in China

Laut Medienberichten hat NIO nun doch beschlossen, die Preise für alle seine Elektroautos in China um rund 4.200 US-Dollar zu senken. Laut cnevpost.com handelt es sich dabei um “die größte Preis- und Leistungsanpassung in der Unternehmensgeschichte, um den Absatz anzukurbeln”. Entscheidungen wurden intern diskutiert und basierten auf Kundenfeedback, so William Li, Gründer und CEO von NIO.

Li erklärt, dass dies der beste Zeitpunkt sei, Änderungen...