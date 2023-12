NIO Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nio gesprochen. Als Resultat gibt die Redaktion eine neutrale Bewertung der Aktie ab.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 5,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile, 5,08) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Nio eine schlechte Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 68,9 HKD. Der letzte Schlusskurs (63,15 HKD) weicht um -8,35 Prozent ab, was einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (58,99 HKD) um +7,05 Prozent darüber, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nio-Aktie in der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer guten Bewertung führt. Somit erhält die Nio-Aktie insgesamt ein gutes Rating.

