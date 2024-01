NICE Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Nice":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Nice beträgt das aktuelle KGV 83, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Nice weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und dient als Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Nice veröffentlicht, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Nice liegt derzeit bei 0 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt ("Software") von ebenfalls 0 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nice festgestellt werden. Obwohl keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild registriert wurden, war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Nice aufgrund der genannten Kriterien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.