NICE Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Nice-Aktie wird derzeit weder als über- noch unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 83,27, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. In der Branche "Software" beträgt das KGV 0.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Nice-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nice-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 73446,55 ILS. Der letzte Schlusskurs liegt mit 83190 ILS um +13,27 Prozent darüber. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (77097,2 ILS) liegt der letzte Schlusskurs um +7,9 Prozent darüber.

Die Dividendenrendite der Nice-Aktie beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nice-Aktie liegt bei 31,47, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 38,68 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend kann die Nice-Aktie aufgrund fundamentaler und technischer Kriterien als "Neutral" eingestuft werden.