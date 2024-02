NICE Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den vergangenen zwei Wochen wurde Nice von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende von 0 % ist Nice im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (0 %) nur leicht niedriger zu bewerten. Daher ergibt sich hieraus ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83,27 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Nice in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend an. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Es wurde auch deutlich weniger über Nice diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.