NIBE Industrier Registered (B) Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Nibe Industrier ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Vordergrund, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nibe Industrier aktuell bei 89,04 SEK liegt, während der tatsächliche Kurs bei 71,04 SEK liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -20,22 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt hingegen bei 66,64 SEK, was zu einer positiven Bewertung mit einem Abstand von +6,6 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie mittel ist. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Nibe Industrier-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer negativen Gesamtbewertung für Nibe Industrier.