NIBE Industrier Registered (B) Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Nibe Industrier auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 75,77 Punkten, was darauf hinweist, dass Nibe Industrier derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI beträgt 63,23, was bedeutet, dass Nibe Industrier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Nibe Industrier für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Nibe Industrier in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die darauf hindeuten, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Aus technischer Sicht ist Nibe Industrier derzeit mit einem "Schlecht"-Rating versehen, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes beträgt 73,55 SEK, während der Aktienkurs bei 51,7 SEK liegt, was einer Abweichung von -29,71 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 59,75 SEK zeigt eine Abweichung von -13,47 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Nibe Industrier konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.